Elezioni provinciali, la soddisfazione del centrodestra: "Segnale importante di continuità"

All’indomani delle elezioni provinciali del Verbano Cusio Ossola, che si sono tenute il 29 settembre, il centrodestra esprime la propria soddisfazione per il risultato ottenuto, con la conferma della propria maggioranza nel consiglio provinciale.

“Sono più di novanta per Rino Porini le preferenze, segno che ha lavorato bene e che il suo impegno è stato riconosciuto dagli amministratori territoriali del Verbano Cusio Ossola. La competenza e la disponibilità pagano”, commenta con soddisfazione la coordinatrice di Forza Italia Vco Mirella Cristina. Porini, consigliere comunale di minoranza a Gravellona Toce e vicepresidente provinciale uscente, con 12.428 voti ponderali è stato in assoluto il più votato alle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale che hanno visto la conferma del centrodestra con sei consiglieri eletti su dieci.

Anche Enrico Montani, segretario provinciale della Lega, si dice soddisfatto per l’esito delle votazioni. “La Lega, il centrodestra e i civici di Albertella che hanno confermato la maggioranza nel consiglio provinciale del Vco è segnale importante e di continuità per il nostro territorio. I sei posti su dieci conquistati permettono ora di proseguire il lavoro iniziato a suo tempo. La Lega esprime soddisfazione per il buon risultato ottenuto dai nostri due candidati, Carigi e Verazzi, e rivendica il ruolo di federatore frutto della serie di incontri avvenuti quest’estate per cementare la coalizione. Adesso lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti, ovvero alle comunali di Domodossola, dove c’è molto da fare, e alle provinciali, considerato che la riforma sta andando avanti. Per quest’ultime nutriamo grandi ambizioni”.