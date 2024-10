"Voci resistenti": si celebrano gli 80 anni dell'eccidio al Sasso di Finero

La storia della Valle Cannobina e quella di Ornavasso sono strettamente legate a fatti che hanno portato alla nascita della Repubblica dell'Ossola, istituzione democratica costituitasi in modo autonomo, che ha visto "'instaurazione indipendente di autorità legali", e ha caratterizzato uno dei periodi più significativi della lotta partigiana. Il 12 ottobre da Malesco avrà luogo la commemorazione dell'80° anniversario del sacrificio (12 ottobre 1944) del colonnello Attilio Moneta e del capitano Alfredo di Dio, vittime di un agguato nazifascista al cosiddetto Sasso di Finero presso Cursolo in Valle Cannobina.

La cerimonia si svolgerà con il consueto programma, ma per rendere più viva e coinvolgente col pubblico la rievocazione dell'eccidio e di tante "piccole" storie individuali di numerosi partigiani che hanno condiviso valori e obiettivi della Resistenza, l'associazione di volontariato Culture d'Insieme nel Vco, che contribuisce all'organizzazione dell'evento col sostegno di Cst Novara Vco, ha inserito nel programma alcune recite teatrali per dare voce e far rivivere episodi che hanno fatto la storia delle nostre valli e relative testimonianze di testimoni e protagonisti. In occasione delle diverse soste lungo l'itinerario da Malesco a Cursolo nella mattinata, e nel pomeriggio dopo il tradizionale pranzo conviviale presso il circolo Arci di Cursolo, interverranno Cristina Barberis Negra dell'associazione II Tempo Ritrovato, come narratrice, con la recita di “Voci resistenti”, racconti di donne e di uomini che hanno fatto la storia delle nostre valli, e gli attori Roberto Galluccio e Marco Preite della Confraternita dei Guitti con la recita “Dove sta la libertà”. Il tutto con l'accompagnamento musicale di Massimo Losito alla fisarmonica.

La cerimonia, organizzata di concerto tra il comune di Valle Cannobina, la Fivl (Federazione Italiana Volontari per la Libertà - Raggruppamento Divisioni Patrioti Alfredo Di Dio), il Museo Partigiano Alfredo Di Dio di Ornavasso e il supporto dell'associazione Culture d'Insieme nel Vco col sostegno di Cst Novara Vco e del Parco Nazionale Val Grande, prevede l'orazione ufficiale a cura di Mauro Cavalli dell'Università di Pavia. L'evento, patrocinato da numerosi enti, è occasione di memoria ma anche di ripensamento e rivisitazione critica di un passato da non dimenticare. Al termine sarà possibile partecipare al tradizionale pranzo conviviale presso il Circolo Arci di Cursolo, per il quale è richiesta la prenotazione entro il 9 ottobre (347 1075265).

La celebrazione dell'anniversario continuerà nella giornata di domenica 13 ottobre a Ornavasso presso il Santuario della Madonna del Boden, dove celebrerà la messa don Roberto Sogni e terrà il discorso ufficiale Emanuele Rossi, direttore del Museo Partigiano "Alfredo Di Dio" di Ornavasso - Busto Arsizio; Marco Torretta, presidente, porterà i saluti dell'associazione patrioti "Alfredo Di Dio" e Paolo Rossetti, vicepresidente nazionale, porterà i saluti della Fivl. Dopo la messa e la cerimonia della mattina la Boden, i convenuti si sposteranno alla Linea Fortificata Cadorna alla Punta di Migiandone dove si ricorderà la battaglia di Ornavasso, descritta in modo analitico e professionale dal compianto professor Pier Antonio Ragozza, storico militare e consigliere dell'esercito italiano, nonché presidente dell'associazione Linea Cadorna. Alcuni allievi della scuola media leggeranno passi scelti, scritti dal professor Ragozza, tratti da: "Trincee di Libertà. La battaglia di Migiandone di Ornavasso dell'ottobre 1944” (edito da associazione Linea Cadorna, Ornavasso 2012). Alle celebrazioni parteciperanno il Gruppo Alpini Ornavasso e la Banda Musicale Santa Cecilia di Ornavasso - Gravellona.

Dopo il pranzo conviviale, al ristorante Lago delle Rose, nel pomeriggio una navetta trasferirà gruppi di persone al Museo Partigiano per visite guidate no-stop dalle 14.30 alle 18.00 e per assistere alla proiezione del docufilm con intervista inedita di Guglielmo Giusti "Dal Fascismo alla scelta di Resistenza" a cura del video maker Paolo Barbute, in collaborazione con il Museo Partigiano di Ornavasso - Busto Arsizio.