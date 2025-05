Celebrazioni del 2 giugno: nel Vco 12 nuovi cavalieri e ufficiali della Repubblica

Lunedì 2 giugno, dalle 10.00, il teatro Il Maggiore di Verbania ospita la celebrazione provinciale in occasione della Festa della Repubblica.

Il programma della mattinata si apre con gli interventi delle autorità civili, durante i quali il viceprefetto vicario Gerardo Corvatta leggerà il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È inoltre prevista la presenza, nel picchetto interforze, di una rappresentanza del Primo Reggimento della Cavalleria Nizza di stanza a Bellinzago Novarese.

Al termine degli interventi si terrà il benvenuto civico ai neomaggiorenni di Verbania, a cui sarà consegnata una copia della Costituzione italiana. Nel corso delle celebrazioni saranno poi consegnati i diplomi dell’ordine al merito della Repubblica Italiana a dodici personalità di spicco del Vco. Ecco chi sono:

Cavalier Raffaele Santini,

insignito del titolo di Ufficiale. Dopo il diploma all’Istituto alberghiero di Maratea e il servizio militare, ha lavorato come chef in importanti alberghi italiani, prima di trasferirsi nel Verbano Cusio Ossola dove ha gestito diversi ristoranti rinomati. È fondatore e amministratore del ristorante Magnolia di Cannero Riviera, oltre che titolare di altre attività collegate, tra cui una gelateria, un supermercato e un ristorante in Svizzera. Ha rilanciato la storica Trattoria Concordia di Verbania e co-gestisce l’Hotel La Contrada. Nel 2023 ha fondato Coquus Parfum, ideando il profumo “Caner” per promuovere Cannero. Attivo nel sociale, è impegnato in progetti di beneficenza e formazione, e dal 2024 è presidente della Croce Rossa di Cannobio.

Cavalier Valerio Beltrami,

insignito del titolo di Ufficiale. Presidente Nazionale Amira (Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi) dal 2016, è uno stimato chef, maître e docente, attivo nella valorizzazione della cucina italiana e del territorio ossolano. Organizza eventi culturali e gastronomici di rilievo, come il “Flambè World Championship” e “Il Premio Capo dello Stato”, promuove il ruolo delle donne nella ristorazione e sostiene iniziative per disabili e minori con handicap. Sommelier Ais e autore di pubblicazioni, ha collaborato con noti programmi TV come “MasterChef” e “Antonino Chef Academy”.

Dottor Antonio Maurizio De Paoli,

insignito del titolo di Cavaliere. È giornalista professionista dal 1982, direttore di “Vco Azzurra Tv” e consulente di direzione per “Famiglia Cristiana”, di cui è stato vicedirettore fino al 2013. Ha ricoperto incarichi in importanti testate e pubblicato due libri. È stato Sindaco di Domodossola e primo Presidente del Distretto Turistico dei Laghi. Dal 2021 guida la Fondazione Comunitaria Vco, promuovendo progetti sociali, culturali e di volontariato. È anche vicepresidente dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, con incarichi svolti a titolo volontario.

Marinella Franzetti,

insignita del titolo di Cavaliere. Ha dedicato la sua vita al sociale, ispirata da valori di solidarietà e giustizia. Dopo la perdita del padre, ha assunto responsabilità familiari e professionali precoci. È stata socia fondatrice della Cooperativa S80 e volontaria del Gruppo Abele, impegnandosi in progetti per il recupero di tossicodipendenti e detenuti. Dal 2014 al 2024 è stata vicesindaco e assessore alle politiche sociali di Verbania, promuovendo iniziative innovative per il sostegno ai più fragili. Nel 2024 ha ricevuto la Medaglia di Benemerenza dalla Croce Rossa Italiana per il suo impegno durante la pandemia.

Massimo Verri,

insignito del titolo di Cavaliere. Residente a Verbania e dipendente di Telecom Italia Mobile, è attivo nel volontariato dagli anni '90, con impegno nel supporto ai malati e nella Protezione Civile. È stato presidente dell’Associazione per Diabetici di Verbania e dei Radioamatori Italiani locali, di cui è attualmente segretario. Ha ricevuto una benemerenza per l’impegno durante l’alluvione del 2000 e collabora da anni con le Prefetture e la Marina Militare per garantire l’efficienza delle comunicazioni radio in emergenza, contribuendo alla sicurezza nazionale nel settore del volontariato.

Giorgio Scarpati,

insignito del titolo di Cavaliere. Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza dal 1998, in servizio presso il Comando Provinciale di Verbania, ha svolto gran parte della sua carriera nel Nucleo Mobile, distinguendosi per dedizione, spirito di sacrificio e professionalità. Ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui encomi, elogi e medaglie nazionali e internazionali per interventi in emergenze (come l’alluvione del 2000) e per attività umanitarie in Italia e all’estero.

Maresciallo Luca Maiello,

insignito del titolo di Cavaliere. In servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Domodossola, è istruttore in diverse discipline militari e di polizia, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali da enti civili e militari per attività umanitarie, emergenze e cooperazioni estere. Possiede anche diversi brevetti militari e sportivi di alto livello ottenuti in Italia e all’estero, distinguendosi per competenze tecniche, operative e umanitarie.

Luogotenente Giorgio Galvani,

insignito del titolo di Cavaliere. Arruolato nella Guardia di Finanza nel 1985 dopo il servizio nell’Aeronautica, ha ricoperto incarichi di comando in vari reparti, distinguendosi nel contrasto al traffico di droga, contrabbando e violazioni valutarie. Attualmente guida la 2ª Squadra Operativa Volante di Domodossola, con risultati significativi nei controlli doganali. Decorato con diverse onorificenze, tra cui la Medaglia al Merito di Lungo Comando e la Croce d’Oro per anzianità, ha ricevuto numerosi encomi per il suo servizio esemplare.

Maresciallo Maggiore Stefano Burastero,

insignito del titolo di Cavaliere. Arruolatosi nei Carabinieri nel 1987, ha prestato servizio in diverse località tra Lombardia, Liguria e Piemonte, ricoprendo dal 2013 il ruolo di Comandante della Stazione di Premeno. Durante la sua carriera ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui la Medaglia Nato per l'ex-Jugoslavia, una benemerenza della Protezione Civile e il nastrino per l'emergenza Covid-19. È ora in congedo con il grado di Luogotenente.

Appuntato scelto Domenico Sinacori,

insignito del titolo di Cavaliere. Arruolato nei Carabinieri nel 1990, ha prestato servizio in vari reparti del Verbano Cusio Ossola, fino a essere assegnato nel 2003 al Nucleo Informativo del Comando Provinciale di Verbania. Ha ricevuto riconoscimenti per il suo servizio, tra cui benemerenze della Protezione Civile e Croci d’Argento e d’Oro per anzianità militare. Al di fuori dell’Arma, è attivo nel mondo sportivo come dirigente dell’Omegna Calcio e delegato per la tutela dei minori.

Maresciallo in quiescenza Sergio Di Santo,

insignito del titolo di Cavaliere. In servizio nell’Arma dei Carabinieri dal 1978 al 2014, ha operato inizialmente a Verbania e successivamente presso la Polizia di Frontiera a Cannobio, per poi essere assegnato al Nucleo Operativo di Domodossola, dove ha lavorato fino al congedo. Ha ricevuto varie promozioni e riconoscimenti, tra cui medaglie per interventi in calamità naturali e missioni internazionali. Dopo il pensionamento, è attivo nell’Associazione Nazionale Carabinieri di Domodossola, distinguendosi per impegno in iniziative sociali e culturali.

Daniele Merola,

insignito del titolo di Cavaliere. Laureato in Giurisprudenza e Ufficiale di complemento degli Alpini con grado di Maggiore in riserva, ha ricoperto dal 1989 il ruolo di Segretario Generale Comunale in numerosi comuni del Verbano Cusio Ossola e del Varesotto. Attivo anche in ambito consortile e nella Protezione Civile degli Alpini, è stato Vicepresidente della sezione ANA di Verbania. Durante l’emergenza Covid-19 si è distinto per il suo impegno organizzativo e gestionale nel Comune di Omegna.