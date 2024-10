Asl Vco, nominati i nuovi direttori amministrativo e sanitario

A partire dal 1° ottobre, il direttore sanitario e il direttore amministrativo di Asl Vco, rispettivamente Emanuela Pastorelli e Cinzia Meloda, hanno cessato la propria attività per incarichi di pensionamento.

Il direttore generale, Chiara Serpieri, ha nominato nuovo direttore amministrativo la dottoressa Barbara Buono, che ha svolto, tra il 2020 e il 2021, lo stesso ruolo presso l’Asl di Novara ed è attualmente direttore del servizio gestione economico finanziaria all’azienda ospedaliera di Novara. L’incarico di svolgere temporaneamente le funzioni vicarie di direttore sanitario è stato invece affisato al dottor Pasquale Toscano, responsabile della Sos struttura vigilanza; per molti anni è stato dirigente medico presso la direzione sanitaria ospedaliera dell’ospedale San Biagio e recentemente è stato direttore sanitario ospedaliero all’ospedale di Casale Monferrato.

Il direttore generale Serpieri “ringrazia la dottoressa Pastorelli e l’avvocato Meloda per la fattiva collaborazione e il supporto professionale espresso in questi anni nell’espletamento del ruolo a loro assegnato e augura buon lavoro ai nuovi direttori, che ringrazia per la disponibilità, convinta che sapranno certamente inserirsi positivamente nell’organizzazione grazie alla loro professionalità e preparazione”.