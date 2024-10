Luca Tallarico è il nuovo presidente della Acli Vco: "Diamo voce a chi non ne ha promuovendo il bene comune"

Lo scorso 21 settembre si è tenuto, al Sacro Monte Calvario di Domodossola, il IX congresso provinciale delle Acli del Vco, durante il quale è stato eletto il nuovo consiglio provinciale. Successivamente, il 27 settembre il consiglio si è riunito e ha eletto come nuovo presidente Luca Tallarico, già vicepresidente vicario dell’associazione.

“Ho voluto una presidenza composta in parti uguali da uomini e donne, con una forte presenza di persone giovani e competenti – spiega il neoeletto presidente -. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di mantenere nella squadra il nostro ex presidente provinciale Carlo Poli, che con la sua esperienza rappresenta un importante collegamento con il passato. Crediamo sia fondamentale guardare al futuro, ma senza dimenticare le radici e l'esperienza accumulata nel tempo”.

Tallarico, 44 anni, laureato, ha deciso di dare la propria disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente “perché credo profondamente nei valori dell'associazione. Le Acli non sono solo un'organizzazione di volontariato, ma una realtà che promuove giustizia sociale, solidarietà e cittadinanza attiva. Durante gli anni trascorsi nelle Acli, ho ricoperto vari incarichi che mi hanno permesso di conoscere a fondo il funzionamento dell’associazione e le sfide che il nostro territorio affronta. Credo che sia stata proprio questa esperienza, unita alla fiducia dei miei colleghi, a portarmi fino a questo ruolo. In questi anni ho avuto la fortuna di collaborare con persone straordinarie che mi hanno trasmesso la passione per il servizio e l'impegno sociale, ma anche la volontà di poterci mettere in gioco e dare sempre il meglio di noi per una società giusta e migliore”.

“Le Acli del Vco – prosegue Tallarico - devono essere un punto di riferimento per il nostro territorio. Diciamo che il nostro “mestiere”, se così si può definire, è quello di dare voce a chi spesso non ne ha, creando spazi di incontro e confronto, promuovendo il bene comune attraverso il lavoro, la formazione e l’impegno civico”.

Sono numerose le sfide che si prospettano nel futuro delle Acli provinciali: “Insieme alla nuova presidenza vogliamo rafforzare il radicamento delle Acli sul territorio, potenziando la rete con le altre associazioni e le istituzioni locali, questo per poter rispondere in modo più efficace ai bisogni della nostra comunità. Vogliamo inoltre che le Acli del Vco diventino più attrattive per i giovani. Dobbiamo investire e incoraggiare il protagonismo giovanile all’interno della nostra associazione. Questo è necessario – conclude il presidente - per un processo di successione generazionale che porti a importanti risultati associativi nel lungo periodo”.

Il nuovo consiglio provinciale, che affianca il presidente Luca Tallarico, è coì composto: Fabio Savoni è il vicepresidente vicario, Carlo Poli vicepresidente, Camilla Cottini segretario, Melissa Ariola e Lorenza Romeo membri di presidenza, Roberta Azzoni rappresentante del coordinamento donne.