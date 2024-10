Domodossola, è possibile accendere il riscaldamento anche prima del 15 ottobre

L'ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Domodossola ha diramato le norme per informare i cittadini sulle regole relative all'accensione degli impianti di riscaldamento, in conformità con quanto stabilito dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74.

Periodi di accensione autorizzati

Domodossola, essendo inserita nella zona climatica E, prevede che gli impianti di riscaldamento possano essere accesi dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno. In questo periodo, il tempo massimo di utilizzo consentito è di 14 ore giornaliere, che possono essere distribuite durante la giornata a discrezione degli utenti.

Accensione fuori dai periodi stabiliti

Al di fuori del periodo specificato, qualora le condizioni climatiche lo giustifichino, è comunque possibile accendere gli impianti di riscaldamento. Tuttavia, in questi casi, l'uso è limitato a non più di 7 ore al giorno, sempre frazionabili. È importante notare che, in queste circostanze, non è necessaria alcuna Ordinanza speciale da parte del Comune.

Regole generali e temperature massime

In tutti i casi, durante l'uso degli impianti, dovranno essere rispettati i valori di temperatura massima consentiti dalla normativa vigente. Questo è fondamentale non solo per garantire il comfort degli ambienti, ma anche per evitare sprechi energetici e contribuire alla riduzione dell'inquinamento atmosferico.

Edifici esclusi dalle limitazioni

Alcune tipologie di edifici sono escluse da queste restrizioni, come stabilito dall'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013. Tra questi rientrano gli ospedali, le case di cura, le scuole materne, gli asili nido, oltre ad alberghi, pensioni, piscine e saune. Gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani sono ugualmente esclusi.

Riduzione dei consumi per la tutela ambientale

L'Ufficio Ambiente del Comune sottolinea l'importanza di limitare il più possibile i consumi energetici. Un uso consapevole degli impianti di riscaldamento non solo contribuisce alla tutela dell'ambiente, ma aiuta anche a ridurre la presenza di inquinanti nell'aria.

Manutenzione degli impianti

Infine, si ricorda ai cittadini che una corretta manutenzione e pulizia degli impianti di riscaldamento non solo ne aumenta l'efficienza, ma contribuisce significativamente alla riduzione dei consumi energetici. Una manutenzione adeguata, infatti, previene malfunzionamenti e migliora la resa degli impianti, riducendo l'impatto economico e ambientale.

L'ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Domodossola invita tutti i cittadini a rispettare queste regole e a fare la loro parte nella salvaguardia dell'ambiente.