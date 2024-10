Al via oggi la campagna vaccinale contro l'influenza

Piemonte, il 7 ottobre al via la campagna vaccinale contro l'influenza: tutte le informazioni

Arriva l’autunno e, complici primi freddi e calo delle temperature, torna anche l’influenza. In Piemonte lunedì 7 ottobre è partita ufficialmente la campagna di vaccinazione antinfluenzale.

La vaccinazione, come da indicazioni del Ministero della Salute, è fortemente raccomandata e gratuita per: i bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni compiuti, le persone di età pari o superiore a 60 anni, i portatori di malattie croniche ed alcune categorie di lavoratori particolarmente esposte (operatori sanitari, personale scolastico e forze dell’ordine). Ogni anno circa il 10% della popolazione italiana si ammala.

La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni, altre invece rischiano complicanze più gravi o il peggioramento delle proprie condizioni di base. Da qui la necessità di vaccinarsi. I virus influenzali hanno poi una marcata tendenza a mutare, presentando varianti che rendono inefficace la risposta immunitaria sviluppata nelle stagioni precedenti.

Per questo la composizione del vaccino viene aggiornata per fornire un'adeguata protezione contro i ceppi virali più recenti. Ecco il motivo per cui è necessario immunizzarsi prima dell'arrivo della nuova epidemia influenzale.