Servizio sgombero neve, dalla Provincia un bando da quasi 5 milioni di euro

La provincia del Verbano Cusio Ossola ha promosso un bando per l’assegnazione di un appalto per il servizio di sgombero neve, insabbiatura e trattamento antighiaccio sulle strade di tutto il territorio provinciale. La provincia ha messo a disposizione un totale di 4.746.000 euro: i fondi sono stati suddivisi in 24 lotti in base alle diverse zone della provincia.

Tutti i lotti sono stati correttamente assegnati, con valori economici compresi tra i 60mila e i 435mila euro ciascuno. L’appalto ha durata triennale: le imprese incaricate dello sgombero delle strade sono dunque impegnate dal 2024 al 2027.