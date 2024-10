Il punto sull'avvio della Premier League 2024-25

Foto di Moda Futbol FC su Unsplash

Archiviati i bei tempi in cui anche un outsider come il Leicester poteva vincere la Premier League, ecco che a scorrere l’attuale classifica dopo la sesta giornata troviamo in testa i soliti noti. Il Liverpool è capolista a quota 18 ma tallonato a un punto di distanza Manchester City e Arsenal, mentre a quota 14 c’è invece la coppia Chelsea e Aston Villa.

A stagione così acerba è praticamente impossibile attribuire un pronostico sulla eventuale vincitrice della Premier League 2024 – 2025, tuttavia sono disponibili gli antepost delle quote scommesse calcio che, come noto, si basano su altri parametri, diversi dai risultati in tempo reale. Certamente in corso d’opera gli antepost possono essere rivisti ma l’eventualità della vittoria di una outsider è davvero remota.

Secondo le indicazioni dei bookmaker la favorita per la stagione odierna della Premier è il Man. City a quota 2.0, seguita dall’Arsenal a 3.0 e dall’attuale capolista, il Liverpool, a quota 5.50. Si tratta di valutazioni che sono il risultato di una media tra le quote proposte dai diversi dealer, ma in generale le singole quotazioni si discostano di poco, le une dalle altre.

Per quello che riguarda la sesta giornata della Premier c’è da rilevare il brutto passo falso del M. United davanti al proprio pubblico. I Red Devils sono stati travolti dal Tottenham che si è imposto per 3-0. Dopo la brutta caduta casalinga sembra imminente un cambio di guida tecnica. L’attuale tecnico Erik ten Hag potrebbe essere sostituito a breve e tra i candidati l’ex juventino Massimiliano Allegri sembra essere il più accreditato per la successione alla guida degli inglesi.

Per una grande che stecca ce n’è invece una che risale la china dopo i problemi societari legati alla proprietà del club. Il Chelsea, passato a maggio del 2022 da Abramovič a BlueCo, un consorzio guidato da Todd Boehly e Clearlake Capital, si è imposto sul Brigthon (4-2) davanti al proprio pubblico. Non è tanto il risultato in sé ad essere saliente quanto il fatto che, primariamente, si tratta di una rimonta. The Blues erano passati in svantaggio già al settimo del primo tempo, inoltre tutti e quattro i gol del Chelsea sono stati realizzati da Cole Palmer, autentico mattatore della giornata. Il classe 2002 non è nuovo a quest’impresa e Todd Boehly non ha badato a spese pur di assicurarsi il suo cartellino, rilevandolo dal Manchester City.