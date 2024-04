Vittorie preziose per Città di Baveno e Ornavassese

Il Città di Baveno passa a Trino (1-0) e ringrazia il Feriolo che frena sul pari il Briga. Ottima vittoria per la Juventus Domo in quel di Arona (3-2), pari per l’Omegna in casa del Valduggia. Questi i risultati della Promozione a 5 turni dalla fine.

In Prima Categoria l’Ornavassese fa bene i compiti battendo il Bagnella e allunga grazie al Cannobio che costringe il Trecate sul pari. Cade (4-5) il Villa in quel di Sizzano mentre il Gravellona – minimo sforzo e massimo rendimento - piega una tenace Varzese in una partita non bella. Sconfitta per il Crodo nella tana della Union Novara. Bene il Piedimulera che espugna Carpignano ed altri tre punti importanti per il Vogogna che batte l’Agrano.