Al teatro comunale di Santa Maria Maggiore ritorna "Il sogno di Ettore"

Lo spettacolo “Il sogno di Ettore”, che tanto successo ha riscosso a Malesco nel corso dell'estate, verrà riproposto sabato 12 ottobre alle 20.30 al teatro comunale di Santa Maria Maggiore.

La rappresentazione - portata in scena dalla Compagnia Teatrale Maleschese sotto la direzione artistica di Anna Avossa - farà rivivere la Vigezzo degli anni '30, epoca in cui la valle era frequentata dai maggiori esponenti della cultura italiana fra cui appunto Ettore Romagnoli. Illustre grecista nonché Accademico d'Italia, Romagnoli riesce a realizzare il sogno di trasformare il piccolo borgo vigezzino nel centro di riferimento della mondanità e della cultura per l'intera provincia novarese.

Con ironia e leggerezza la compagnia porterà sul palco il periodo delle “Grandi Stagioni del Teatro Classico a Malesco”, con lo scopo di restituire valore e memoria a una storia dimenticata. La voce narrante è quella di Tullia, figlia del grecista, che dopo un breve prologo ripercorre i momenti più significativi della storia. Un brillante intercalare di siparietti comici a cura delle domestiche di Villa Romagnoli movimentano le varie scene con note rocambolesche. Una pennellata di arie musicali e canzoni porteranno sonorità e atmosfere di quel tempo lontano regalando una particolare suggestione in un finale a effetto che vuole emozionare.