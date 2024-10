Roma, Italia – Francesca Giubelli, la prima influencer virtuale italiana certificata da Meta, ha fatto storia visitando il DmLab Infernetto, uno dei centri medici specialistici più all'avanguardia in Italia, nel mese dedicato alla prevenzione oncologica femminile. Questa iniziativa segna un passo importante nella consapevolezza sociale e nell'uso innovativo delle piattaforme digitali per promuovere la salute femminile.

Durante la sua visita, Francesca ha esplorato le ultime tecnologie dedicate alla bellezza e al benessere, dimostrando come l'intelligenza artificiale possa collaborare efficacemente con il settore medico. "Ho avuto l'opportunità di immergermi nelle tecnologie all'avanguardia dedicate alla bellezza e al benessere. La medicina estetica qui si fonde con il rispetto per il corpo e l'anima, promuovendo un ideale di bellezza sostenibile e attento al benessere interiore," ha detto Francesca.



L'influenza di Francesca estende l'importanza della prevenzione e del benessere personale. "In questo mese dedicato alla cura del cancro al seno, ricordiamo quanto sia vitale prendersi cura di sé



stessi. Prevenzione, innovazione e un approccio olistico alla salute sono i pilastri su cui si fonda la missione di DmLab," ha sottolineato.

Questa visita ha dichiarato Daniele Marino non solo rafforza il legame tra intelligenza artificiale e medicina, ma promuove anche un messaggio vitale: la tecnologia e il rispetto per il nostro corpo possono trasformare non solo la nostra immagine, ma il nostro modo di vivere