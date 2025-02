Un verbanese ad 'Avanti un altro'

Manuel Rossi, 53 anni, barista per una vita al Trocadero e oggi titolare del Bar Morris a Intra, è stato protagonista ieri sera della puntata di 'Avanti un altro', lo show condotto da Paolo Bonolis.

Manuel, che si è presentato come "Il maschio di lago in trasferta" ha conquistato tutti con la sua simpatia. Ha risposto correttamente a tre domande, incontrando sul suo percorso anche la Buona Sorte che gli ha permesso di raddoppiare il gruzzolo conquistato con la risposta giusta, ma poi ha estratto lo Iettatore. Alla domanda su chi avesse inventato il processo di cremazione nel 1800 non ha saputo rispondere ed è stato eliminato.

"E' stata un'esperienza bellissima - racconta Manuel - a casa con moglie e figlie guardavamo sempre la trasmissione di Bonolis e al gioco finale mi voltavo e cercavo di dare le risposte corrette, anzi sbagliate. Siccome ero bravino mia figlia mi ha spinto ad iscrivermi. Mi hanno chiamato a Torino per il provino, c'erano tantissime persone. Mi sono presentato, ho riposto alle loro domande e qualche settimana dopo mi hanno comunicato che ero stato scelto. Le puntate sono state registrate tra la fine di settembre e l'inizio di ottobre a Roma. Mi sono divertito tantissimo, tutto è organizzato nei minimi particolari e tutti sono stati gentilissimi. Putroppo non sono riuscito ad arrivare al gioco finale, tutta colpa dello Iettatore, quella domanda era davvero impossibile".

Manuel a Domodossola lo ricordano in tanti, per aver lavorato quindici anni al Trocadero. "E' un grande - dice Tiziano Tanzarella - simpaticissimo, una forza della natura". E infatti anche a Verbania è molto amato e travolge tutti con la sua simpatia e allegria. La puntata è visibile qui.