A Verbania l'anteprima del documentario "La grande estate partigiana"

Il 17 ottobre 2024, alle ore 20.45, presso la Casa della Resistenza in Via Turati 9 a Verbania Fondotoce, si terrà la presentazione in anteprima del documentario La grande estate partigiana. Realizzato dal regista Marzio Bartolucci, in collaborazione con gli autori Arianna Giannini Tomà e Andrea Pozzetta, il progetto è frutto della produzione di Lutea e dell'Associazione DomoMetraggi, con fotografia e montaggio a cura di Pixelpro Videoproduzioni.

Il documentario offre uno sguardo approfondito sull’estate del 1944, un periodo cruciale nella storia dell'Italia, caratterizzato dall'emergere di numerose zone libere nel Centro-Nord, occupate dalle formazioni partigiane. Attraverso un mosaico di testimonianze, filmati d'epoca e fotografie, insieme a interviste a ricercatori come Antonella Braga, Mirco Carrattieri, Chiara Colombini e Santo Peli, il film ricostruisce l'entusiasmo e l'impegno di un'Italia che scelse di resistere. Tra i vari esempi, la Repubblica Partigiana dell'Ossola viene messa in luce come una vera e propria palestra di democrazia.

La presentazione del documentario sarà moderata dalla giornalista Arianna Parsi, affiancata dal regista Marzio Bartolucci, dagli autori Arianna Giannini Tomà e Antonella Braga. Questo evento si inserisce nel ricco calendario di iniziative che celebrano l'80° anniversario della Repubblica Partigiana dell'Ossola. L'ingresso è libero e gratuito.