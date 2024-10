Incidenti e pioggia: traffico rallentato in superstrada e chiusura della galleria a Crodo

Giornata di difficoltà, dovuta anche alla pioggia, sulla strade ossolane. Sulla Ss33 del Sempione, dove si sono verificati diversi incidenti che hanno causato rallentamenti e disagi alla viabilità. Un sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo di Piedimulera in direzione Gravellona Toce, ha provocato un forte rallentamento del traffico. Le condizioni meteorologiche avverse, con pioggia battente, potrebbero essere la causa dell’incidente. Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia per gestire la situazione.

Un altro incidente segnalato all'interno della galleria sulla Ss659 in direzione Crodo, che è stata temporaneamente chiusa per permettere l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La chiusura ha obbligato i veicoli in transito a percorrere la strada statale fino le 14.00.