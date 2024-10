Slow Food premia le Osterie d’Italia: ancora nessuna “chiocciola” per il Vco

È stata ufficialmente presentata lunedì 14 ottobre l’edizione 2025 di “Osterie d’Italia”, la guida ai ristoranti italiani stilata ogni anno – questa è la trentacinquesima edizione – da Slow Food che premia la ristorazione italiana più autentica e di qualità, con particolare attenzione alla scelta degli ingredienti locali e alla cucina del territorio. Sugli oltre 1900 ristoranti recensiti nella guida, 324 hanno ricevuto il riconoscimento più ambito, la “Chiocciola”, che viene assegnato ai locali che si contraddistinguono in modo particolare per il rispetto dei valori fondamentali di Slow Food. Tra le 29 chiocciole assegnate in Piemonte, tuttavia, nessuna è andata a locali del Verbano Cusio Ossola, così come già accaduto nelle passate edizioni della guida.