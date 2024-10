Ultima occasione per una visita guidata alla mostra dedicata a Lorenzo Peretti

Quella di domenica 20 ottobre è l’ultima data disponibile per una visita guidata, con la curatrice Elena Pontiggia, alla mostra “Lorenzo Peretti (1871-1953) – Natura e mistero”, allestita a Casa De Rodis a Domodossola.

I posti sono limitati per garantire le migliori condizioni di visita. Per prenotare occorre inviare un'e-mail entro venerdì 18 ottobre all’indirizzo mostre@collezioneposcio.it. La mostra termina sabato 26 ottobre; l’ingresso con visita guidata ha un costo di 7 euro.

Per tutto il mese di ottobre rimane attivo, su prenotazione, anche il laboratorio artistico per le scuole dal titolo “Esplora e crea – Immergiti nel mondo di Lorenzo Peretti”. Un’occasione per divertirsi e scoprire l’arte insieme a Eleonora Perretta, un laboratorio dedicato a bambini e ragazzi che si terrà solo di pomeriggio, da lunedì a giovedì, nella nostra sede espositiva fino al termine della mostra. Il laboratorio vuole favorire la collaborazione tra compagni di classe, insegnare tecniche di pittura e osservazione attraverso la replica di un’opera e avvicinare all’arte di Lorenzo Peretti, esprimendo liberamente la propria creatività e fantasia. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’indirizzo perretta.ele@gmail.com.