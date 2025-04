Uscito il nuovo videoclip della band "The Monkey Weather"

Un videoclip interamente grato a Roma, che racconta la complessità emotiva di una coppia in crisi, e che è riuscito a catturare le diverse fasi dell'allontanamento e la sensazione di non riuscire più a ritrovarsi. The Monkey Weather, la band ossolana indie rock di ispirazione britannica, con all'attivo tre album in lingua inglese e numerose presenze come gruppo d'apertura in concerti come quelli di Skunk Anansie, The Vaccines e Twenty One Pilots, ha pubblicato proprio in questi giorni il videoclip della canzone "Passi".

"La canzone è uscita il mese scorso su Spotify - spiega Paolo Achilli, voce e basso della band - ed oggi presentiamo anche il videoclip realizzato dalla regista di origini ossolane Ivana Gloria. Il risultato è un video molto cinematografico, girato con due attori professionisti, che veicola appieno il messaggio della nostra canzone".

Il brano “Passi” esplora il tema del ritrovare se stessi dopo una relazione, concentrandosi sulla riscoperta della propria anima e delle proprie fragilità. Un viaggio alla ricerca dell'amore in se stessi attraverso il potere della noia, la forza propulsiva di voler ricominciare in fretta e la fiducia incondizionata in un futuro incerto ma promettente. La canzone affronta anche il perenne scontro tra il bambino interiore e la vita adulta.

Con il brano appena uscito, e un altro singolo pubblicato nei mesi scorsi, prosegue l'attività della band che proprio recentemente ha accolto nuovamente il tastierista Tobia Dal Sacco. È tornato in Italia dopo un periodo all'estero - spiega Paolo Achilli - e siamo felici di averlo potuto riabbracciare. Con la band al completo continuiamo il nostro viaggio musicale, ripartendo proprio dalla gente che ci segue". E infatti sono già diverse le date per le esibizioni live dei prossimi mesi. Tra tutte il 12 aprile all'Hard Rock Cafè Milano e a Domodossola il 16 maggio.