La Repubblica dell'Ossola 'protagonista' in Catalonia

La Repubblica dell’Ossola sarà protagonista in Spagna a Barcellona. I 40 giorni di libertà saranno raccontati il 26 aprile al teatro Recursos d’Animaciò Intercultural di Carrer dels Carders 32 a Barcellona.

A ricordare quell’esperienza di governo in un’Italia del Nord ancora occupata dai nazifascisti sarà Stefano Scacchetti, che in terra catalana presenterà i suoi due libri: Ribelli e Prigionieri. Che il gioane villadossolese, che lavora in Spagna, ha pubblicato grazie alla libreria La Pagina di Villadossola.