Casa don Gianni, Marco Neri presenta "Piccolo sciamano"

Martedì 8 aprile alle 21.00 Casa don Gianni a Domodossola ospita a presentazione del libro “Piccolo sciamano” di Marco Neri. L’autore dialoga con Antonella Marangon.

Il romanzo è scritto da un papà di un bambino con autismo e si ispira alla sua storia, ma non solo. È una storia senza nomi e senza luoghi, che vuole essere di tutti e di nessuno al tempo stesso. Un racconto che spoglia il lettore delle consuete coordinate, proprio come l’autismo fa nella vita di chi lo affronta giorno dopo giorno, per guidarlo alla scoperta di sentieri inesplorati. Sentieri difficili, a volte impervi, ma capaci di rivelare una bellezza autentica, come solo la vita vissuta può fare.