Inaugurata la mostra "Carlo Bossone. Vita di montagna tra colori e sapori"

Si è svolta oggi, mercoledì 9 aprile, l’inaugurazione della nuova mostra "Carlo Bossone. Vita di montagna tra colori e sapori" presso il fArti Museum di Domodossola. L’esposizione, che resterà aperta al pubblico fino al 4 maggio, è un omaggio al noto pittore ossolano.

La mostra, parte integrante del programma dell’Educational della settima edizione del premio Info-Point “Leggere le montagne”, si distingue per il suo approccio multisensoriale. Non si tratta solo di una raccolta di opere pittoriche, ma di un’esperienza che coinvolge tutti i cinque sensi del visitatore, invitandolo a immergersi completamente nel mondo della montagna attraverso la vista, l’olfatto, il tatto, l’udito e il gusto.

Stefania Cerutti, presidente di Ars.Uni.Vco, ha commentato l’importanza dell’iniziativa: “Abbiamo portato oggi pomeriggio i ragazzi che hanno partecipato alle Education dell’Infopoint della convenzione delle Alpi a visitare e ad essere presenti all’inaugurazione di questa mostra dedicata a Bossone. Questi ragazzi provengono da scuole di tutto il territorio provinciale e sono stati selezionati tra coloro che hanno partecipato a un concorso letterario diviso in due categorie: racconti e post. Questa mattina sono stati premiati e oggi pomeriggio hanno avuto la possibilità di esplorare la mostra, dopo aver lavorato insieme a un laboratorio. Il tema del laboratorio era una rilettura delle problematiche della vita in montagna alpina, cercando soluzioni creative che si trasformeranno in un manifesto grafico, che presto avremo modo di condividere.”

La visita della mostra è stata anche un’occasione per apprezzare il percorso educativo creato dai ragazzi, che con impegno e passione hanno dato vita a un progetto che risveglia i sensi e stimola la riflessione sulla montagna. Come sottolineato da Cerutti, questo lavoro collettivo non solo celebra la bellezza della nostra terra, ma invita alla riflessione su come le tradizioni alpine possano essere preservate e tramandate alle future generazioni.

La mostra "Carlo Bossone. Vita di montagna tra colori e sapori" sarà visitabile tutti i sabati dalle 15.00 alle 19.00. Le scuole possono prenotare visite guidate dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, chiamando il numero 371 4628751.