Si festeggia Sant'Orsa, patrona dell'Ossola

Pieve Vergonte festeggia Sant'Orsa, compatrona del paese e patrona dell'Ossola: saranno cinque giorni di appuntamenti, dal 23 al 27 ottobre, che coinvolgeranno tutta la comunità.

Martedì 22 ottobre alle 20.30 saranno celebrate le confessioni, mentre mercoledì 23 ottobre alle 19.30 aprirà il banco di beneficenza. Alle 20.30 è in programma la messa per tutti i malati, con la benedizione degli indumenti e delle medicine per intercessione di Sant'Orsa.

Giovedì 24 ottobre alle 19.30 apertura del banco di beneficenza, alle 20.30 la messa animata dal coro parrocchiale di Druogno. Alle 21.30 in piazza della chiesa si svolgerà l'antico rito del garo con la benedizione del fuoco in onore della Santa Martire Orsa. A seguire cioccolata per tutti in piazza.

Venerdì 25 ottobre alle 18.30 partirà la fiaccolata da Anzola che giungerà fino a Fomarco basso e Villaggio. Alle 19.30 l'apertura del banco di beneficenza e alle 20.30 la messa animata dal coro "Cantate Domino" di Oleggio. Alle 21.30 in piazza della chiesa vin brulè e castagne per tutti con il Gruppo Alpini di Fomarco.

Sabato 26 ottobre alle 19.00 l'apertura del banco di beneficenza, alle 19.30 la messa presieduta da don Daniel Corrias e animata dal coro "Il convivio rinascimentale". Saranno anche ricordati gli anniversari di matrimonio. Alle 20.30 "Comunità in festa", con cena sotto il tendone. La serata proseguirà con la musica di Cristian.

Domenica 27 ottobre alle 13.30 apertura del banco di beneficenza, messa solenne alle 15.00 presieduta da monsignor Fausto Cossalter, cappellano di Sua Santità. Al termine benedizione dei bambini e sul sagrato concerto del Corpo Musicale di Fomarco. A fine concerto rinfresco per tutti i paesani.