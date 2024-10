Serie D maschile, pronto riscatto della Pediacoop H24 in trasferta

Dopo la sconfitta inattesa all’esordio contro Pallavolo Altiora, i ragazzi della PediacoopH24 Domo erano chiamati subito ad un pronto riscatto. La lunga trasferta di Cuorgné in programma sabato 19 risultava essere quindi doppiamente insidiosa, sia per il chilometraggio, sia perché i ragazzi di Domodossola sapevano di non poter fallire nuovamente e soprattutto sapevano di dover fare dimenticare presto la gara della settimane precedente.

Fortunatamente il riscatto è arrivato ed è arrivato nel migliore dei modi con un netto 0 a 3 (18-25, 19-25, 16-25) sulla compagine di casa, la Pallavolo Valli di Lanzo, squadra esperta e con discrete potenzialità in attacco. Al di là del valore dell’avversario però la nota positiva è sicuramente il gioco espresso dai domesi che sono parsi una squadra completamente diversa da quella scesa in campo con Verbania. Domo ha giocato ottimamente in attacco, ricevuto bene e difeso nei momenti importanti. Ma soprattutto è parsa giocare al triplo della velocità rispetto ai canavesi che non sono mai riusciti ad entrare in gara.

Rispetto alla gara di domenica 13 Domo è arrivato al match con alcune variazioni: assenti infatti De Vito, Brusa Restelletti, Bracchi e Maiello S, ma con Turci rientrante nel ruolo di libero, coach Nardin parte con Boschi in regia, opposto Borgnis, centrali Iaria e Sirocchi, schiacciatori De Grandis e Piroia, libero Turci. Solo nei primissimi punti Cuorgné è avanti nel punteggio (7 a 5), poi PediacoopH24 ingrana la marcia giusta e per Cuorgné non c’è molto da fare.

Pochi i cambi tra le fila domesi durante i set; sul finale di gara entra, nel ruolo di schiacciatore, Pennati, quest’anno chiamato a dare una mano anche in posto 4 appunto. Sarà proprio lui a chiudere il match.Ritrovato subito l’entusiasmo, Domo però settimana prossima ospiterà la squadra più accreditata alla vittoria finale del campionato: il Pavic Romagnano retrocesso lo scorso anno dalla Serie C, ma pronto subito a ritornare ai fasti del passato. La squadra del presidente Sganzetta infatti ha allestito una rosa di primissimo livello con tanti atleti provenienti dalla Serie B. Un altro match al cardiopalma quindi quello che andrà in scena domenica 27 ottobre alle ore 17.30 al Palaraccagni.