L’assessore regionale Bussalino e il sottosegretario Preioni in Vallese per il potenziamento delle infrastrutture

Martedì l’assessore regionale alla Logistica e Infrastrutture strategiche Enrico Bussalino, insieme al sottosegretario Alberto Preioni, ha incontrato a Brig, in Svizzera, il presidente del Consiglio di Stato del Canton Vallese Franz Ruppen, i rappresentanti della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e del GAL Laghi e Monti, i tecnici di RFI e Anas per discutere delle priorità infrastrutturali che coinvolgono i collegamenti tra Piemonte e Svizzera.

Tema centrale dell’incontro è stata la necessità di migliorare la viabilità del Sempione, partendo dalla ristrutturazione della strada statale 33, particolarmente critica in prossimità del confine, dove la situazione geologica instabile rappresenta una seria preoccupazione. Questa strada riveste un ruolo strategico, poiché alcune merci pericolose destinate alle industrie non possono essere trasportate su rotaia ma esclusivamente su gomma, e una delle poche vie di passaggio del Nord Italia rimane quella del Sempione, situata a un’altitudine più bassa rispetto ad altre.

Un ulteriore punto cruciale emerso durante l’incontro riguarda il traffico ferroviario lungo l’asse del Sempione, fondamentale per il trasporto merci internazionale lungo una delle linee TEN-T. In particolare, la tratta Iselle di Trasquera-Domodossola, realizzata nel 1906, presenta una strozzatura significativa a causa della galleria elicoidale, dove i treni possono viaggiare a una velocità massima di soli 35 km/h. Questo problema diventerà ancora più rilevante con l’apertura del tracciato di base del Terzo Valico tra Genova e Tortona, prevista per il 2027. Per risolvere questa criticità, è stata avanzata la proposta di includere nella pianificazione tecnica e nel finanziamento la costruzione di una nuova linea tra Iselle e Domodossola, così da ottimizzare i tempi e ridurre i costi del trasporto merci.

“L’incontro di oggi sottolinea l’importanza strategica di intervenire sulle infrastrutture che collegano Piemonte e Svizzera. Questo è fondamentale non solo per i collegamenti tra i due Paesi, ma anche per garantire un efficiente asse di comunicazione tra i porti liguri e il nord Europa, essenziale per il traffico merci internazionale. Porterò all’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la necessità di un’azione congiunta per migliorare la mobilità transfrontaliera”, ha dichiarato l’assessore Bussalino.

“La Regione Piemonte intende inserire il Sempione tra le opere strategiche, riconoscendo la necessità di superare le criticità infrastrutturali del tratto elicoidale - ha commentato il sottosegretario Preioni - È importante sottolineare l'importanza strategica degli ultimi 8 chilometri della strada statale 33 del Sempione, un tratto cruciale per la connessione tra l’Italia e la Svizzera che da troppi anni attendono di essere completati. Questi passaggi sono cruciali per garantire una mobilità efficiente e sicura lungo l'asse di collegamento tra Italia e Svizzera. Ritengo inoltre importante la creazione di un Comitato per il Sempione modellato sull'esperienza della Regio Insubrica per il Ticino, con l’obiettivo di coordinare gli sforzi tra gli enti regionali, nazionali e internazionali per lo sviluppo di questa infrastruttura chiave, promuovere l'innovazione e la cooperazione transfrontaliera, migliorando le condizioni di trasporto e rafforzando i legami economici tra i territori coinvolti”.

Al termine dell’incontro l’assessore Bussalino e il sottosegretario Preioni hanno deciso di prendere il treno da Brig a Domodossola per valutare personalmente le problematiche della tratta ferroviaria. “Solo andando sui territori è possibile avere una visione precisa delle necessità infrastrutturali”, ha concluso Bussalino.