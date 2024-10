Convocato il consiglio comunale di Crevoladossola

È stata convocata per martedì 29 ottobre, alle 20.30, la prossima seduta del consiglio comunale di Crevoladossola. Diversi i punti all’ordine del giorno di cui si dovrá discutere.

Innanzitutto, l’approvazione di una variazione di bilancio. In tema di scuola, poi, si discute del regolamento d’uso della palestra delle scuole medie Casetti di Preglia, di proprietà del comune di Crevoladossola.

Il terzo punto riguarda, invece, l’approvazione del regolamento per la locazione e per l’utilizzo di posti auto e moto nel parcheggio coperto ubicato sotto la piazza Giovanni Morgantini di Crevola. Il consiglio discute poi l’approvazione del regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza su tutto il territorio comunale. Infine, l’approvazione della convenzione per la gestione del servizio relativo al rilascio di autorizzazioni per il sorvolo con aeromobili a motore del territorio dell’Unione Montana delle Valli dell’Ossola.