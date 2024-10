Il Nuovo Mosaico, grande partecipazione per il convegno sulle malattie cardiovascolari

Si è parlato di prevenzione delle malattie cardiovascolari al teatro del Collegio Rosmini di Domodossola, in un appuntamento organizzato da Il Nuovo Mosaico, associazione di prevenzione, benessere, salute. La sala del Collegio che presto, come annunciato dal dottor Fabrizio Comaita, diventerà Auditorium Tullio Bertamini, ha ospitato illustri esperti di malattie cardiovascolari e di alimentazione ed era gremita per l'occasione.

Dopo la presentazione parte del presidente dell'associazione Il Nuovo Mosaico, il professor Mario Sgro, e l’introduzione del dottor Fabrizio Comaita, presidente di Pediacoop H24 sono intervenuti i medici Giulio Clerici, Andrea Audo e Attilio Ardizzi, che hanno affrontato diversi aspetti della prevenzione delle malattie cardiovascolari inframmezzando il tema con aneddoti della loro vita e della loro esperienza professionale, mantenendo così sempre alta l'attenzione del numeroso pubblico presente in sala.

Il dottor Giulio Clerici, medico dello sport e campione di tennis, ha spiegato come l’attività fisica e lo sport siano un reale fattore di prevenzione e ha portato la sua personale esperienza. Clerici è stato sottoposto nel 2018 ad un delicato intervento cardiochirurgico ad Alessandria: ad operarlo è stato il dottor Andrea Audo. Un intervento delicato per sostituire la valvola aortica e due coronarie minate nella prima infanzia da una malattia reumatica da stafilococco. In seguito, ha affrontato altri problemi di salute, ma ha superato tutto con il sorriso e l'ironia. “Fondamentale – ha detto il medico - è stato conoscere un ottimo cardiochirurgo come Andrea Audo”. Poi la sua forza di volontà abbinata a una buona riabilitazione e a un programma specifico di recupero, lo ha portato a vincere nel 2021 i Campionati Mondiali di tennis per medici ed odontoiatri nel doppio over 60. “L'attività fisica fa miracoli – ha detto Clerici – a questa occorre aggiungere una sana alimentazione, meglio a chilometro zero. Il 75 per cento della salute del nostro cuore è nelle nostre mani”. Clerici ha raccontato di essere un piccolo coltivatore di avere un orto e le galline.

L'importanza dell'alimentazione nella prevenzione delle malattie cardiovascolari è stata poi approfondita dall'endocrinologo e nutrizionista Attilio Ardizzi. “Per prevenire le malattie cardiovascolari – ha spiegato - occorre un’alimentazione sana ed equilibrata che aiuti a mantenere nella norma peso corporeo, livello di colesterolo e pressione arteriosa. La dieta mediterranea sembra promuovere più di ogni altra la salute del cuore, è l’ideale perché ricca di verdura, frutta, cereali, pesce, occorre un consumo ridotto di carni rosse e insaccati e come condimento principale è stato suggerito l’olio extravergine d’oliva”.

Il cardiochirurgo Andrea Audo, medico di origini ossolane, molto stimato per la sua grande professionalità e umanità, ha trattato una patologia difficile, un nemico subdolo e silenzioso e con conseguenze importanti, ovvero l’aneurisma dell’aorta. Il medico ha mostrato alcuni video di suoi delicati interventi di chirurgia dell'aneurisma dell'aorta, ma ha inframmezzato il tema delicato con un divertente aneddoto di un suo paziente. Audo ha concluso spiegando che per prevenire l'aneurisma occorre tenere sotto controllo la pressione arteriosa il colesterolo e fare attività fisica.

Al termine il dottor Comaita ha presentato il concorso per dieci contributi allo studio di PediacoopH24 group in memoria di Ettore Tibaldi – presidente della Repubblica dell’Ossola – per studenti residenti nel Vco iscritti al corso universitario di medicina e chirurgia per l’anno accademico 2024/2025.