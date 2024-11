Volley maschile: nulla da fare per Pediacoop H24 contro il forte Pavic Romagnano

Sconfitta casalinga pesante per i ragazzi della Pediacoop H24 Domo che domenica scorsa al Palaraccagni hanno affrontato il fortissimo Pavic Romagnano, squadra esperta e creata con l’obiettivo di centrare immediatamente la promozione dopo la retrocessione della passata stagione.

Romagnano schiera infatti una formazione di tutto livello, con tanti atleti che negli anni passati militavano in serie B; ma al di là del valore dell’avversario la prestazione dei domesi è parsa molto sottotono e neanche minimamente paragonabile a quella messa in campo sette giorni prima. Un piccolo campanello di allarme se si somma questa sconfitta a quella arrivata anche nella prima giornata di campionato contro Altiora Verbania.

Sicuramente i domesi non hanno ancora raggiunto il massimo della condizione e mancano ancora alcuni automatismi per un gruppo che quest’anno ha inevitabilmente avuto alcuni importanti cambi.Per quanto riguarda il match di domenica, i parziali sono stati abbastanza netti a favore degli ospiti, soprattutto nei primi due set: 14-25, 16-25, 21-25. Coach Nardin parte con Boschi in regia, opposto Borgnis, centrali Sirocchi e Maiello, schiacciatori Piroia e De Grandis, libero Mancuso. Nel corso di gara sono poi subentrati tutti gli atleti a disposizione, ma questo non è servito a cambiare più di tanto l’inerzia di un match partito in salita fin dai primissimi punti.

Dopo partite come questa l’importante è resettare subito e ripartire con la testa sgombra da pensieri. Il gruppo sta lavorando bene e il campionato è appena all’inizio, ci sarà sicuramente tutto il tempo per risalire la classifica. Domenica 3/11 si andrà a Torino, ospiti del giovane Parrella. Potrà già essere l’occasione per tornare immediatamente a fare punti.