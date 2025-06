Caddese protagonista tra i sentieri di casa: successi nelle classifiche individuali e a punti

Giornata di sport e soddisfazioni per l’Asd Caddese, che domenica ha fatto il pieno di vittorie nella gara di casa sui sentieri di Caddo. L’evento ha visto la società padrone di casa imporsi sia nella categoria Esordienti, con la conquista del Trofeo Gruppo Alpini di Caddo, sia nella classifica a punti, aggiudicandosi anche il Trofeo Possetti Mario.

Nelle gare individuali, tra gli Allievi si è imposto Schnell Federico dell’Avis Marathon Verbania, mentre il secondo posto è andato a Luca Rollone Luca del Genzianella. Nella categoria Allieve vittoria per Alyssa Brizio, campionessa regionale e portacolori della Caddese, davanti a Lisa Mazzuri (Valdivedro) e Chiara Vittoni (Caddese).

Tra i Cadetti, trionfo tutto Caddese con Luca Bartoli al primo posto, seguito dal compagno di squadra Lorenzo Capitani, mentre il terzo gradino del podio è andato a Alessandro Schnell dell’Avis Marathon Verbania. Nelle Cadette ha vinto Anna Scaciga Della Silva (Valdivedro), davanti a Sara Miti (Genzianella) e Zoe Zanzi (Bognanco).

La Caddese ha inoltre dominato la classifica generale con i suoi portacolori Massimo Zanelli, Badini Daniele, Alessio Sarazzi e Martino Aleotti , che hanno occupato i primi quattro posti. Tra le Ragazze successo per Manuela Margaroli (Atletica Ossolana Vigezzo), seconda Lucrezia Cameroni (Caddese) e terza Sara Cilento (Caddese).

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 8 giugno con la gara giovanile sul nuovo circuito del Lusentino, organizzata sempre dalla Caddese. La partenza è prevista per le ore 10:00. Per maggiori informazioni è possibile contattare Francesco al numero 349 4739756.