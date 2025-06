Lipari: “Orgoglioso dei miei ragazzi, l’anno prossimo allenerò ancora la Pregliese”

È ormai tempo di vacanze per la Pregliese, che ha da poco terminato i suoi impegni con i playoff di Terza Categoria. La stagione regolare è stata soddisfacente, con un terzo posto finale a soli 4 punti dalla Mergozzese vincitrice, è arrivata poi la vittoria nei playoff del girone superando Armeno e Virtus Crusinallo, infine le due vittorie in tre partite conquistate nella seconda fase dei playoff, che non sono però bastate per accedere allo spareggio promozione.

L’esperto allenatore Gianni Lipari commenta così la stagione appena conclusa: “Siamo soddisfatti di questa stagione, anche se resta un pizzico di rammarico per non avere completato con successo il percorso nei playoff. Peccato perché nelle ultime settimane eravamo in forma, nonostante diverse assenze abbiamo fatto davvero bene: in pratica abbiamo sbagliato solo i primi 15 minuti della partita con il Rocca Grimalda, ma davvero non posso rimproverare nulla ai ragazzi, sono orgoglioso di loro”.

Lei e la dirigenza avete già parlato del futuro?

“Ci abbiamo messo un minuto a trovare l’accordo, io resto alla guida della Pregliese perché mi sono trovato bene quest’anno e voglio proseguire questa avventura, auspicabilmente in Seconda Categoria”.

Cos’è mancato alla Pregliese per conquistare il salto di categoria, prima in campionato e poi nella post season?

“È mancato davvero poco. Non mi piace cercare scuse, ma forse l’assenza di Piroia per tante partite ci ha penalizzato un po’, però va bene così”.

La società, per bocca del ds Mattia Tanzarella, ha confermato di volere procedere con la richiesta di ripescaggio. Alla luce del buon piazzamento nel percorso playoff, la promozione in Seconda appare praticamente certa: come vi state preparando al salto di categoria?

“Spero proprio nel ripescaggio, perché l’anno prossimo la Seconda sarà un bel campionato, con tante squadre ossolane e del Vco. Abbiamo già confermato parte della rosa di quest’anno, poi stiamo contattando alcuni ragazzi che potrebbero venire a darci una mano: l’idea è avere una rosa di circa 20 elementi, sono convinto che con qualche innesto mirato potremo disputare un buon campionato di Seconda”.

Intanto tramite i suoi canali social il sodalizio gialloverde sta iniziando a presentare giocatori confermati e nuovi acquisti per la prossima stagione, che al 99% vedrà la Pregliese iscritta al torneo di Seconda Categoria, dove sarà chiamata ad affrontare diverse formazioni ossolane, con la ciliegina sulla torta del primo storico derby di campionato contro la Crevolese.