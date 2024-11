Ponte del 1°novembre al museo a Domodossola

I giorni di festa per Ognissanti possono essere l'occasione, per chi rimane in città o per i turisti, per visitare la mostra "I tempi del Bello. Tra mondo classico, Guido Remi e Magritte" allestita a Palazzo San Francesco. Aperta nel week end, sono state anche organizzate delle visite guidate con il curatore dott. Federico Troletti, in particolare venerdì 1° novembre e domenica 3 novembre alle 10.30.

Necessaria la prenotazione a info@museicivicidomodossola.it o al 338/5029591. La mostra, che rappresenta un viaggio affascinante nelle declinazioni della classicità e del Bello in ogni epoca, è organizzata anche con il sostegno di Findomo srl, Morgran srl, Studio Specialistico Abc e Ultravox editore.