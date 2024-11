A26, chiusi per cinque notti gli svincoli di Gravellona e Verbania

Autostrade per l’Italia comunica alcune variazioni alla viabilità per lavori di ispezione e manutenzione dei viadotti di svincolo lungo il ramo di allacciamento che dalle A26 Gravellona Toce – Genova Voltri immette sulla SS 34 del lago Maggiore. Per permettere lo svolgimento dei lavori, è prevista la chiusura dello svincolo di Gravellona Toce per chi proviene da Arona sulla SS34 e dello svincolo di Verbania per chi proviene da Ornavasso sulla A26. La chiusura è prevista in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00 del giorno successivo, a partire dal 4 novembre e fino al 9 novembre.