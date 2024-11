Il fArti Museum di Domodossola ospita una mostra immersiva dedicata a Tintoretto

Venerdì 8 novembre alle 17.30 si tiene, nella sala conferenze della Fondazione Dignitatis Personae di Domodossola, l’inaugurazione della mostra “Il Tintoretto, la forza dei contrari. L’uomo che seppe trasformare l’eroico in quotidiano”. L’esposizione ripercorre l’esperienza umana e pittorica di uno dei più importanti artisti del Rinascimento veneziano, indagando alcuni aspetti della sua pittura, ponendo particolare attenzione al contesto storico e culturale di Venezia.

Nel corso dell’inaugurazione, verranno mostrato al pubblico video e testi dedicati non solo all’opera di Tintoretto, ma anche al suo rapporto con la città di Venezia. La presentazione sarà accompagnata da brani musicali adattati al percorso espositivo dal maestro e compositore jazz Roberto Olzer.

La mostra sarà allestita al fArti Museum – Digital Experience di Domodossola (in via Canuto 12) ed è curata dal direttore Carlo Teruzzi. Il percorso espositivo prevede più livelli di lettura, grazie alla strutturazione integralmente digitale, oltre che interattiva. L’esperienza espositiva si articola in sei sezioni, finendo con il testimoniare che Tintoretto non è solo un rappresentante del Rinascimento, ma anche un innovatore che ha saputo interpretare il suo tempo attraverso una lente personale e originale, creando opere che continuano a parlare al pubblico di oggi.

I visitatori, grazie all’esperienza digitale e immersiva, potranno così cimentarsi con la vita e l'opera di un grande maestro del ‘500 attraverso una modalità divertente e partecipativa, e questo anche grazie al contributo portato nella realizzazione del percorso digitale dai ragazzi del liceo artistico del Rosmini International Campus, ai quali verranno altresì affidate le visite guidate per le scolaresche. Visite che si muoveranno da un primo approccio immersivo, per terminare nella modalità laboratoriale ed esperienziale.

È possibile prenotare visite guidate chiamando il 371/4628751 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. Per le scolaresche il costo del biglietto è di 5 euro ad alunno.

Per visite guidate di gruppi di almeno 15 persone il costo è di 6 euro a persona.