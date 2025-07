Tones Teatro Natura, porte aperte ai cittadini crevolesi per le prove generali di "Madama Butterfly"

Un’opportunità unica per i cittadini del comune di Crevoladossola: in occasione della messa in scena dell’opera “Madama Butterfly” a Tones Teatro Natura, in programma sabato 26 luglio alle 21.30, i residenti potranno assistere alle prove generali dello spettacolo nella serata di venerdì 25 luglio, sempre alle 21.30. Il biglietto delle prove generali ha un costo simbolico di un euro.

Il capolavoro di Giacomo Puccini prende vita nell’incantevole scenario di Tones Teatro Natura, ex cava di Oira, in una produzione che fonde la grande opera con la magia del paesaggio naturale. La struggente storia di Cio-Cio-San si anima tra le maestose pareti di roccia, che diventano schermi immersivi. Un allestimento suggestivo, capace di esaltare la fusione tra arte e ambiente e di valorizzare la potenza emotiva della partitura pucciniana, trasportando il pubblico in un viaggio fatto di amore, speranza e disperazione.