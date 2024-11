L'agenzia Spinella &Tamini compie 50 anni e regala una borsa di studio del valore di 5mila euro

L'agenzia UnipolSai "Spinella & Tamini" festeggia cinquant'anni di attività: assicuratori dal 1974, l’agenzia è il risultato della fusione di due realtà consolidate nel tempo e ben radicate nel territorio. Un lavoro costante, tramandato di generazione in generazione e iniziato nel 1974 da Maria Lucrezia Petrulli che ancora oggi è sempre presente e dà il suo contributo attivo, e dal Cavalier Filippo Spinella mancato nel 2015 e ancora ricordato dai suoi affezionati clienti e collaboratori. Nel 2021 le due agenzie si sono fuse per dare vita a Spinella & Tamini la cui mission è quella di creare un'unica realtà territoriale unendo conoscenze e competenze consolidate per diffondere una nuova cultura assicurativa.



"Cinque decenni in cui abbiamo avuto l’onore di servire e crescere insieme ai nostri clienti e al nostro territorio - spiegano Eleonora e Gianmaria Spinella e Marco Tamini, i soci dell'agenzia - per noi questo anniversario non è solo un’occasione di festa, ma anche un momento per riflettere sul legame che ci unisce alla nostra comunità. È grazie alla fiducia dei nostri clienti che siamo arrivati fin qui, e vogliamo esprimere la nostra gratitudine in modo concreto".





Così hanno deciso di ringraziare l’intera comunità investendo sui giovani, il futuro del nostro territorio: "Vogliamo dare loro l’opportunità di guardare oltre i confini, di scoprire il mondo e di aprirsi a nuove prospettive. Crediamo che l’educazione e le esperienze internazionali siano fondamentali per la crescita personale e professionale delle nuove generazioni". Così l'agenzia Spinella & Tamini ha avviato una collaborazione con Intercultura, una delle principali organizzazioni no-profit che promuove scambi culturali internazionali per studenti.



"Insieme a loro - proseguono dall'agenzia - abbiamo istituito una borsa di studio destinata a un giovane residente nella nostra provincia, che avrà l’opportunità di vivere un’esperienza di studio all’estero. Questa borsa di studio permetterà a un giovane di immergersi in una nuova cultura, apprendere una nuova lingua e, soprattutto, di guardare il mondo con occhi diversi. Siamo convinti che questa esperienza arricchirà non solo il vincitore, ma l’intera comunità, poiché un giovane con una visione più ampia del mondo potrà contribuire al nostro territorio con nuove idee e prospettive".



La borsa di studio ha il valore di 5.000 €uro e potrà essere utilizzata per un programma all’estero da un bimestre a un anno scolastico, e sarà destinata a uno studente meritevole della provincia del Verbano Cusio Ossola nato tra il 1° febbraio 2007 e il 31 agosto 2010. Per partecipare al bando è necessario essere studente iscritto ad una scuola superiore, risiedere nel Vco e avere un Isee famigliare non superiore ai 40.000 €uro.

Le iscrizioni al bando dovranno essere effettuate entro e non oltre il 10 novembre 2024. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.intercultura.it/spinella-tamini.



Oltre a questa iniziativa rivolta ad ogni famiglia del territorio, ringrazieranno e festeggeranno insieme ai loro collaboratori in una giornata interamente a loro dedicata il 23 novembre, con attività ludiche di team building e una gita fuori porta.



L'agenzia Spinella & Tamini conta oggi cinque sedi operative: Domodossola, Omegna, Verbania, Piedimulera e Gravellona Toce, . Tanti i servizi offerti, in grado di rispondere a tutti i bisogni della vita, riassumibili in casa, mobilità, stile di vita, salute, risparmio, previdenza e lavoro. Insignita del premio Join the Top - agenzia dell'anno UnipolSai per gli anni 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023, con il progetto Domocentro nel 2022 l'agenzia ha integrato nuovi servizi: noleggio auto a lungo termine e a breve termine, pratiche automobilistiche e rinnovo patenti, collaborazione con In-Energy per le utenze luce e gas, collaborazione bancaria B-Per.

Inoltre, nel Caveau di Domocentro si organizzano numerose iniziative di carattere informativo e culturale rivolte al capoluogo ossolano e non solo. Insomma, un grande centro dove è possibile ottenere risposta a qualunque esigenza, con il supporto e la consulenza di professionisti sempre aggiornati e pronti ad individuare la migliore soluzione.