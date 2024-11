Il Verbano Cusio Ossola provincia risparmiosa

Il Verbano Cusio Ossola, insieme a Torino e Cuneo, guida la speciale classifica delle province piemontesi più parsimoniose. Lo dice una ricerca della Fabi pubblicata in queste ore.

I risparmi dei piemontesi, così si evince, crescono di 13 miliardi di euro rispetto ad un anno fa: più titoli e meno depositi in sintesi.

I tassi alti, dice sempre il sindacato, spingono le famiglie a rinviare gli acquisti e a puntare su azioni e obbligazioni. In calo i prestiti e i conti in rosso. Detto che il Vco primeggia nella classifica, per quanto riguarda le altre aree si scopre dalla Fabi che a Biella e Asti aumentano i correntisti con difficoltà economiche.

I numeri del Vco: nel 2023 3,1 miliardi di depositi, stessa cifra nel 2024; 2,3 sono i miliardi in fondi di investimento, azione e titoli saliti a 2,6, mentre il totale dei risparmi passa da 5,4 miliardi di dodici mesi fa agli attuali 5,7.