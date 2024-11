Canoni idrici: forse ci siamo persi qualcosa?

L’ex senatore Enrico Montani è pronto a riproporre il referendum pro Lombardia se ci togliessero i canoni idrici (che arrivano nella casse della Provincia ndr). Invece il sottosegretario Alberto Preioni è pronto a presentare centinaia di emendamenti ostruzionistici per evitare il rischio ‘scippo’ dei canoni. Insomma, si riparte dalla battaglia di vecchia memoria - targata Valter Zanetta - per combattere la nuova edizione del Torincentrismo di cui si parlava anni fa?

Oddio, forse c'eravamo distratti: con la Lega che si auto incensava perché aveva riportato a casa i canoni e ora ci troviamo con la Lega che dice che i canoni potrebbero svanire. Forse è cambiato il governo in Regione Piemonte e la Lega non è più in maggioranza di Alberto Cirio? O c’è stato un golpe e la Lega è uscita della maggioranza di centrodestra che decide anche sui canoni?

Restano gli echi della campagna elettorale nella quale Preioni – poi recuperato come sottosegretario e spesso incensato dallo stesso Valter Zanetta – che ci spiegava come aveva riportato i canoni nel VCO e ci risvegliamo con Montani (stesso partito) che dice che ce li tolgono.

Ci siamo persi qualcosa?

E forse sarebbe bene che quando si lanciano preoccupazioni si facesse chiarezza, esternando anche nomi e cognomi - e partito di appartenenza, - di chi intenderebbe cambiare le regole sui canoni idrici in Regione!

Sempre che la notizia non sia una ''bufala''!