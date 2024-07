Ciss Ossola, Lucio Pizzi confermato presidente dell'assemblea

Al Ciss Ossola riconferme per il presidente e il vicepresidente dell'assemblea. L'argomento era all'ordine del giorno dell'ultima assemblea. Il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi è stato nuovamente nominato presidente e Fausto Braito, sindaco di Premia, vicepresidente. A riproporli è stata l'assemblea, durante le due votazioni i favorevoli sono stati 22, tutti i presenti, tranne gli interessati delle due votazioni che si sono astenuti. Assente il presidente del Ciss Giorgio Vanni; a fare le sue veci è stata la vice Raffaella Zoldan. Durante la seduta, che si è svolta in presenza e on line, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026. Ad illustrare documento approvato all'unanimità la sostituta del direttore Sonia Manini.

Una delle voci più importante del bilancio è rappresentata da un progetto finanziato dalla regione che vede capofila il Cusio che riguarda i tre Ciss del Cusio, del Verbano e dell’Ossola, per un importo totale 1.179.000 euro per il supporto alla genitorialità, che punta in particolare sulla prevenzione.

“Ci saranno interventi sul territorio – spiega Sonia Manini - dedicati alle famiglie, con incontri di formazione, sensibilizzazione per i genitori e anche per gli adolescenti. Saranno proposti percorsi psicologici a cui potranno aderire gli adulti o i minori con il supporto educativo del servizio sociale professionale. Il progetto finisce nel 2026 e viene destinata una media di quasi 400mila euro a consorzio. Nel bilancio sono state messe le cifre fino a febbraio, in quanto in quel mese la cooperativa che fornisce i servizi conclude l'appalto; dopo verrà fatta una nuova gara e saranno messe le cifre necessarie a terminare il progetto nel bilancio 2025-2027”.

Tra i progetti in bilancio, anche quello per il sostegno di persone affette da autismo e due progetti con fondi del Pnrr per le povertà estreme e per l'informatizzazione. Quest'ultimo per aiutare in particolare persone che non hanno abilità digitali ad accedere ai servizi on line, in particolare servizi sanitari. Ci sono sportelli per l'informatizzazione nelle sedi del Ciss Ossola nel sito sono indicati gli orari di apertura. Infine, la vicepresidente del cda Raffaella Zoldan ha augurato buon lavoro a presidente e vicepresidente dell’assemblea e ha espresso vicinanza ai comuni di Macugnaga e Varzo colpiti dall'alluvione, elogiando e ringraziando privati e associazioni che si sono subito impegnati in maniera encomiabile a fronteggiare la situazione dopo l'alluvione.