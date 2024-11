Domodossola, approvata variazione di bilancio: fondi per viabilità, immobili e attrezzature

E' stata approvata dal consiglio comunale di Domodossola una variazione di bilancio che prevede lo storno di risorse per 130 mila euro che serviranno per 65mila euro per interventi sulla viabilità stradale e per 60 mila euro per interventi su immobili e di 5 mila euro per attrezzature.

"I forni stornati – ha spiegato l'assessore al bilancio Gabriella Giacomello - erano stati precedentemente destinati al finanziamento dei lavori in largo Madonna della Neve, lavori che verranno posticipati alle prossime annualità". La variazione prevede poi l'applicazione dell'avanzo libero di 2.708 euro che andranno a finanziare l'acquisto di defibrillatori per 2000 euro e per 708 un hardware.Per la parte in conto capitale vengono accertate maggiori entrate derivanti da contributi dell'Unione Montana Media Ossola, si tratta di fondi Ato per 20 mila euro destinati a finanziare per pari importo interventi di assetto idrogeologico.

Tra le voci più importanti della variazione per la parte corrente vi sono maggiori spese per 136 mila euro a copertura di maggiori costi per le utenze degli immobili di vari settori tra cui biblioteca, musei,scuole elementari, teatro Galletti e sede comunale. "

"L'equilibrio della variazione è garantito dalle maggiori entrate registrate e dalle minori spese derivanti dal riesame dei capitoli di spesa. Sono inoltre previsti – spiega Giacomello - storni di fondi tra capitoli di spesa in base alle richieste pervenute dagli uffici per garantire il regolare svolgimento dei rispettivi servizi". In particolare la variazione prevede lo storno di trasferimenti destinati alla Pro Loco per 35.900 euro per la reinternalizzazione della gestione delle luminarie natalizie e dell'allestimento dell'albero di Natale.