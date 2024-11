Resta il limite dei 50 km/h sulla provinciale 166 tra Domo e il Laghetto dei Sogni

‘’Manterremo il limite dei 50 km/h nel territorio di Domodossola sulla strada provinciale 166 e stiamo dialogando con la polizia municipale di Villadossola per vedere se applicare quel limite anche nel tratto del comune di Villadossola’’.

Lo dice Alessandro Lana, presidente della Provincia, che ha risposto alla nostra sollecitazioni realtive alle conclusioni cui era arrivata la Provincia dopo l’incontro del 15 agosto tra lo stesso Lana e il gruppo di minoranza in consiglio comunale a Villadossola. La minoranza aveva chiesto appunto delucidazioni in merito, visto che metà rettilineo tra Domo e Villa era a 50 all’ora e l’altra a 70. Questo perché la richiesta di abbassare il limite era stata applicata solo in territorio domese dopo la richiesta fatta della Polizia municipale del capoluogo ossolano.

La minoranza non aveva però mai ricevuto risposta dal presidente Lana. Che Ossolanews ha contattato.

‘’Abbiamo sentito i residenti della zona dove ora c’è il limite dei 50, che hanno ribadito la necessità di confermate quel limite per garantire sicurezza. Richiesta che noi riteniamo vada esaudita ‘’ afferma Lana. Che poi aggiunge : ‘’Anche perché in quella zona sono cresciuti gli attraversamenti di cervi, tanto che abbiamo aumentato la segnaletica sugli ungulati. Questo per abbassare i rischi in caso di attraversamenti e limitare danni a persone e auto’’.

Lana afferm,a che ‘’lasciare il limite dei 50 km/h non aumenta di molto il tempo di percorrenza per chi transita lungo il rettilineo’’.

E sul tratto di Villadossola restano in vigore i 70 km/h?

‘’I nostri uffici si sono interfacciati con la polizia locale di Villa che sta valutando se fare una richiesta analoga a quella fatta da Domo. Se la polizia di Villa decidesse di modificare il limite metteremo i 50 all’ora anche su quel tratto’’ conclude Lana.