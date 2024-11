Successo per la domese Elisa Nunziatini all'esposizione mondiale delle bambole a Praga

Esperienza assolutamente positiva ed entusiasmante per la domese Elisa Nunziatini Salhi all'esposizione mondiale delle bambole di Praga. Su 158 espositori da tutto il mondo, è stata l’unica italiana.

Elisa Nunziatini ha esposto le sue bambole, in particolare le Ossolane, con vestiti tipici delle nostre valli. La critica composta dal team di Niada si è così espressa: “Cara Elisa, è un grande piacere conoscere lei e il suo lavoro. Ammetto sinceramente che quando ho guardato le sue opere, mi è apparso un sorriso sul viso. Sono belle, calde, gioiose. I colori sono scelti in modo eccellente. Ciò che colpisce immediatamente è l'incredibile accuratezza della lavorazione e il cuore che metti in ogni tua opera. Certamente le sue bellissime bambole saranno acquistate con impazienza”.

La Niada - National Institute of American Doll Artists - fu fondata ufficialmente nel maggio del 1963, al Watts Barr Resort vicino a Ozone, Tennessee, da Helen Bullard. La prima mostra del Niada si tenne il 13 agosto 1963 alla Convention Ufdc di Los Angeles. Furono esposti i lavori degli undici membri fondatori, più quello del membro neoeletto Tamara Steinheil. Da allora, oggi è il principale istituto dell'arte delle bambole al mondo. Un onore, per l’artista domese, ricevere un giudizio così positivo.

Per chi desiderasse ammirare e acquistare le bambole di Elisa l'8, il 9 e il 10 dicembre potrà trovarle ai mercatini di Santa Maria Maggiore, in piazza Risorgimento, alla bancarella n.21 di Curcio Caterina.