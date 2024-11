Teatro nei borghi: al via la rassegna di Compagniadellozio a Varzo

La compagnia teatrale compagniadellozio inaugura un nuovo capitolo della sua attività con Teatro nei Borghi, una serie di eventi teatrali autunnali e invernali ideati per portare il teatro direttamente nelle comunità dell'Ossola. In linea con l’obiettivo di avvicinare il teatro al pubblico, la compagnia vuole trasformare il territorio in un palcoscenico diffuso, creando occasioni d’incontro e di cultura nelle piccole realtà locali. Teatro nei Borghi non è una semplice rassegna, ma un progetto di eventi singoli e significativi che, come afferma Matteo Minetti, presidente della compagnia, “vuole far crescere l'attività teatrale e creare una consapevolezza culturale diffusa”.

A dare il via a questa nuova serie di appuntamenti sarà lo spettacolo Perlasca - il coraggio di dire no, scritto e interpretato da Alessandro Albertin, dedicato alla straordinaria figura di Giorgio Perlasca. Lo spettacolo andrà in scena il 15 novembre alle 21:00 al Teatro Alveare di Varzo. Albertin, che vanta collaborazioni con alcuni dei più grandi nomi del teatro italiano, racconta la storia di Perlasca, un italiano che nella Budapest del 1944, fingendosi Console spagnolo, riuscì a salvare più di 5.200 ebrei dai rastrellamenti nazisti.

Il progetto Teatro nei Borghi, sostenuto da Fondazione Crt e Compagnia di San Paolo, nasce dalla collaborazione con enti locali come il Comune di Varzo e le Pro Loco di Domodossola e Malesco, per costruire un’offerta teatrale stabile e accessibile nelle comunità ossolane. Compagniadellozio si propone così di portare l’arte drammatica anche in luoghi lontani dai tradizionali teatri, unendo artisti nazionali, emergenti e locali.