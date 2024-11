Linea Domodossola-Milano, ancora lavori di manutenzione e linea sospesa nel weekend

La circolazione ferroviaria sulla linea Domodossola-Milano sarà interrotta tra le stazioni di Premosello e Domodossola per due giorni, da venerdì 15 a domenica 17 novembre, a causa di lavori di manutenzione straordinaria previsti da Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS. Gli interventi, che includono il rinnovo di deviatoi nelle stazioni di Domo 2 e Bivio Valle e lavori di manutenzione sulla travata metallica di Vogogna, sono mirati a migliorare la sicurezza e l’efficienza dell’infrastruttura ferroviaria.

Per permettere l’operatività dei cantieri, i treni regionali “R” e “RE” che solitamente collegano Milano Porta Garibaldi e Milano Centrale con Arona e Domodossola subiranno delle variazioni. In particolare, le tratte tra Premosello e Domodossola saranno cancellate e sostituite da un servizio bus per facilitare gli spostamenti dei passeggeri.

I pullman sostitutivi effettueranno fermate a Premosello, Vogogna Ossola e Domodossola: a Premosello i bus per Milano partiranno da Via Sempione all’angolo con via Dalla Chiesa, mentre quelli diretti a Domodossola faranno sosta in Via Sempione, di fronte a Piazza XXIV Maggio.

A Vogogna, la fermata sarà in Via Nazionale all’altezza di Via Stazione, e a Domodossola i bus arriveranno e partiranno dal piazzale dell’autostazione, davanti alla polizia ferroviaria. Maggiori informazioni sul sito di Rfi.