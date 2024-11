Il maresciallo Greco è il nuovo comandante della stazione dei carabinieri di Santa Maria Maggiore

Dallo scorso 29 ottobre la stazione carabinieri di Santa Maria Maggiore ha un nuovo comandante. Al maresciallo capo Gabriele Medico subentra il maresciallo Antonino Greco.

Il maresciallo Medico, 39enne originario di Brindisi, dopo aver frequentato il 13° corso biennale marescialli è stato destinato inizialmente alla stazione carabinieri di Stresa, operando successivamente presso le stazioni carabinieri di Varzo e Domodossola, assumendo poi il comando della stazione di Santa Maria Maggiore nell’ottobre del 2018, sino al passaggio di consegne con il maresciallo Greco. Quest’ultimo, 25enne originario di Trapani, ha frequentato il 9° corso triennale marescialli, venendo destinato come primo incarico alla stazione carabinieri di Cannobio quale sottordine. Con il nuovo incarico il giovane maresciallo assume uno degli incarichi più importanti e prestigiosi dell’arma, punto di riferimento per i cittadini ed il territorio, mentre il collega ha assunto l’incarico di comandante del nucleo comando della compagnia carabinieri di Domodossola, staff alle dirette dipendenze del comandante della compagnia, fondamentale per il coordinamento e la gestione di tutte le stazioni dipendenti dislocate nel vasto territorio ossolano.