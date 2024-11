Conclusi con successo i laboratori per le scuole alla mostra "Su misura" di Druogno

Si sono concluse le due settimane tematiche dedicate alle “Misure”. Il centro culturale San Giulio di Druogno ha aperto le sue porte nelle ultime due settimane di ottobre ospitando gli alunni di molteplici istituti del territorio per visionare la mostra “Su Misura”, allestita al suo interno, un’idea nata da Aretha Mietto, presidente della Cooperativa Sociale Sfera.

Gli studenti hanno potuto così mettersi in gioco grazie anche al “Progetto su misura”, un laboratorio di drammaturgia dell’oggetto condotto dall’operatrice teatrale Paola Campini, scoprendo che il metro può assumere altri significati e non essere utilizzato solo come strumento di misura, bensì può narrare una storia.

Il percorso però tra le unità di misura non si è fermato: mani in pasta tra farine di castagne, mais, grano saraceno e pesature con pese di altri tempi nell’antico mulino di Sasseglio, grazie a Donatella Cheula, proprietaria del mulino, con il progetto: ‘Per un kg di farina…o di libri!”, con la possibilità di scegliere, pesare e acquistare un kg di libri per la classe in visita.

La mostra “Su misura” aprirà nuovamente i battenti durante il periodo primaverile, per trascorrere insieme una giornata didattica, costruttiva e… a misura di tutti. Gli istituti interessati potranno prenotare il loro percorso tramite mail a cooperativasocialesfera11@gmail.com.