Interrogazione di Uniti per Villa: ''Troppi furti nelle scuole cittadine. Occorre più sicurezza''

Il gruppo di minoranza di Villadossola Uniti per Villa ha presentato, in data 18 novembre, una nuova interrogazione al sindaco Bruno Toscani. Questa volta il tema è la sicurezza della città: “Le recenti cronache giornalistiche – spiegano dalla minoranza - riportano l’inquietante fenomeno dei reiterati furti negli istituti scolastici e nelle palestre della città”.

“Nella certezza che la preoccupazione sia condivisa”, come si legge nell’interrogazione, il gruppo consiliare rivolge all’amministrazione comunale alcuni quesiti per capire se e come quest’ultima si sia attivata per evitare che altri episodi di vandalismo si verifichino ai danni delle scuole.

“Quali azioni e strumenti si sono messi in atto e si intendono prevedere per contrastare il fenomeno?”, chiedono infatti i consiglieri di minoranza. Che proseguono: “Nei comuni vicini i sistemi di allarme e videosorveglianza rivestono particolare importanza nel controllo di ambiti territoriali e di edifici pubblici: la dotazione e la gestione delle attuali postazioni sono ritenute adeguate e sufficienti per il monitoraggio della città?”. E ancora: “Quali collaborazioni si intendono attivare da parte della polizia locale per prevenire atti di vandalismo di inaudita gravità nei confronti delle pubbliche istituzioni della città?”. Infine, Uniti per Villa chiede: “Quali iniziative si intendono adottare per richiamare alle forme di rispetto della “cosa pubblica” che vedano la cittadinanza informata, motivata e coinvolta?”.