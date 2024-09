Vandali in azione alla palestra del Peep, estintori svuotati e porte danneggiate

Ennesima incursione alla palestra del Peep ed ennesima brutta sorpresa per le società sportive che la gestiscono. Ancora una volta nel fine settimana una banda di ragazzini minorenni è entrata nella struttura provocando danni.

“Questa volta hanno svuotato 2 estintori, uno nella palestra di ginnastica e uno nel corridoio principale” spiega Marco Calella, presidente del TT Ossola 2000, che gestisce la palestra del Peep insieme alla Cestistica domese. Nel quartiere si sa chi sono i ragazzini, ma non si riesce ad arginare dispetti ed incursioni. “Hanno sfondato le porte dei magazzini del basket, del tennistavolo e dell'infermeria, hanno scardinato la porta della palestra di ginnastica, oltre a forzare una porta esterna d’emergenza per entrare” spiega Calella. Verrà sporta denuncia, ma la situazione sta diventando sempre più fastidiosa.

Una istruttrice di ginnastica, che ha in uso uno dei locali, avrebbe dovuto iniziare i suoi corsi in questi giorni, e aveva preparato tutto per la partenza, che ora è obbligatoriamente rinviata per poter pulire e ripristinare i locali.

Non è la prima volta che la palestra del Peep viene presa di mira, così come successo nelle scorse settimane anche alle Bagnolini e al Formont.