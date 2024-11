Cst Novara Vco, tutti i bandi pubblicati a novembre

Il Centro Servizi per il Territorio Novara Vco segnala i bandi pubblicati nel mese di novembre in diverse aree tematiche. Questi i bandi attivi; in allegato i regolamenti completi di ciascun bando.

Bando “Crescita qualitativa del volontariato”, per la concessione di contributi alle organizzazioni di protezione civile per il finanziamento di progetti volti a favorire la crescita qualitativa del volontariato. Scadenza 31 dicembre.

Bando “Una mano a chi sostiene”, promosso da Fondazione Cattolica per favorire lo sviluppo sul territorio italiano di progetti in grado di generare impatto sociale duraturo attraverso la coesione sociale, la promozione della cultura del dono, l’inclusione lavorativa e sociale di persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità. Scadenza febbraio 2025.

Bando “People raising 2024”, promosso da Fondazione Cattolica per promuovere e sostenere iniziative progettuali che vedano gli enti del terzo settore porre al centro delle loro strategie e programmi di sviluppo il tema delle risorse umane, intraprendendo percorsi e azioni specifiche finalizzate all’ingaggio e alla valorizzazione delle persone come risorsa primaria e fondamentale dell’organizzazione, per garantirne lo sviluppo futuro, anche attraverso processi di ricambio generazionale gestiti consapevolmente. Scadenza 28 febbraio 2025.