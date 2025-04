Premia, affidati i lavori per la messa in sicurezza della strada di Crego

L’amministrazione comunale di Premia ha approvato il progetto per interventi di messa in sicurezza della strada comunale in località Crego. Sono stati infatti effettuati diversi sopralluoghi, che hanno permesso di individuare le aree di interventi che presentano le maggiori criticità, con particolare necessità di intervenire in prossimità del centro abitato di Crego.

Una volta approvato il progetto il comune ha affidato i lavori alla ditta Tecnosystem di Trontano, che prossimamente provvederà all’apertura del cantiere. L’opera è finanziata per circa 21mila euro con fondi propri del bilancio comunale.