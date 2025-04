Crodo, approvata la messa in sicurezza del Toce dopo le esondazioni

L’amministrazione comunale di Crodo ha approvato un investimento di circa 250mila euro per la sistemazione e messa in sicurezza di un tratto del fiume Toce nella zona di Verampio, a causa di diverse esondazioni. Da diverso tempo, infatti, quando raggiunge portate importanti – fa sapere il sindaco Pasquale Folchi – il fiume tende a uscire dagli argini, danneggiando non solo il territorio circostante ma anche alcune attività della zona. Per questo il primo cittadino di dice soddisfatto: “Abbiamo approvato il progetto e finalmente l’area potrà essere messa in sicurezza”. I lavori, secondo le previsioni, dovrebbero concludersi entro il prossimo autunno.