Anche Villadossola raccoglie olio per le Cucine Popolari di Bologna

Passa anche da Villadossola il piccolo aiuto alle Cucine Popolari di Bologna, la ‘creatura’ inventata da Roberto Morgantini, villadossolese doc trapiantato in terra emiliana ed anche cittadino onorario dell'ex centro industriale ossolano.

Le Cucine Popolari, nate da una idea maturata durate le nozze di Roberto e della moglie Elvira. Era giugno 2015 e per regalo la coppia chiese non regali ma fondi per iniziare a creare una mensa per i poveri a Bologna. Solo durante quei giorni di festa vennero raccolti 70 mila euro, somma base per dar vita alle mense.

Sì, perché l’idea è come ‘sfuggita di mano’ ed oggi le Cucine Popolari sono quattro.

‘’Distribuiamo 156 mila pasti l’anno, una media di 600 al giorno, tutti i giorni, Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto compresi. Ci lavorano 300 volontari, un numero incredibile di persone che regalano il loro tempo’’ dice Roberto Morgantini che nelle scorse settimana ha lanciato un altro appello. Per cucinare per tutte queste persone serve molto olio extravergine d’oliva, ingrediente fondamentale per i pasti caldi che ogni giorno vengono offerti. ‘’Olio che fatichiamo a procurarci anche perché i costi sono lievitati’’ dice Roberto.

Così è partita una campagna di sensibilizzazione per raccogliere olio extra vergine. Un iban su cui versare un aiuto ma anche la raccolta diretta dell’olio.

Dice Morgantini: ‘’Chiediamo alle persone, alle aziende, a chi ha la possibilità di donare una bottiglia o più bottiglie per cucinare con dignità. È un ingrediente fondamentale per i pasti caldi che offriamo ogni giorno, ma che non riusciamo più a procurarci".

Una campagna che sta dando risultati e che ha coinvolto anche Villadossola, città natale di Morgantini.

Giuseppe Calandra (Fondazione Novecento) ha immediatamente avviato un’opera di sensibilizzazione attraverso facebook, coinvolgendo i volontari che lavorano alle feste della Lucciola ma anche gruppi di amici di varie associazioni.

‘’ Non possiamo permetterci di lasciar cadere l’ appello di Roberto – dice Calandra - e vogliamo dare una mano acquistando olio di oliva da inviare. La Fondazione Novecento La Lucciola ne metterà 20 litri, ad ogni vostro contributo di 10 euro potremo aggiungerne un litro.

Ad oggi, martedì, siamo giunti a 20 litri che si aggiungono ai 20 litri che dona la Fondazione. Ringraziamo sentitamente per la sensibilità chi ha donato. Il nostro appello resterà attivo fino alle 24 di domenica 6 aprile, dopodiché avvieremo l'acquisto e la spedizione’’.